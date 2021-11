Milano, ragazza di 26 anni trovata morta al Parco delle Cave: inutili i soccorsi Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta oggi venerdì 5 novembre al parco delle Cave a Milano. Ancora tutto da accertare quanto accaduto ma sembrerebbe che la donna sia stata stroncata da un overdose: la 26enne è stata trovata con un laccio emostatico ancora attaccato alla gamba. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook del parco delle Cave a Milano dove è stata trovata la 26enne senza vita

Sono stati inutili i soccorsi per una ragazza di 26 anni trovata morta oggi venerdì 5 novembre al parco delle Cave a Milano. Ancora tutto da accertare quanto accaduto ma sembrerebbe che la donna sia stata stroncata da un overdose: la 26enne è stata trovata con un laccio emostatico ancora attaccato alla gamba. Ora si attendono le analisi per avere tutte le certezze del caso.

La donna sul corpo non aveva segni di violenza

Stando alle prime informazioni ottenute la 26enne è stata trovata poco prima delle 14 da un operatore addetto alla cura del parco: l'uomo purtroppo l'ha già trovata senza vita nei pressi di via Cancano. Da quello che è emerso in un primo momento è che di sicuro la donna non aveva alcun segno di violenza addosso. Da capire anche da quanto tempo la donna era morta prima del ritrovamento: si è trovata in una zona isolata tra la vegetazione e al riparo da sguardi indiscreti. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono arrivate ambulanza e automedica dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto anche i poliziotti che hanno fatto tutti i rilievi del caso.

Un uomo trovato morto in un cavalcavia di via Brembo

Solo qualche minuto dopo, in zona Porta Romana, polizia e sanitari del 118 hanno trovato un uomo sotto a un cavalcavia di via Brembo a Milano. A trovarlo sono stati gli agenti della polizia ferroviaria durante uno dei controllo di giornata nello Scalo di Porta Romana. L'uomo sarebbe morto per cause naturali: anche in questo caso non ci sono segni di violenza. I sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.