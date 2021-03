Hanno postato alcune immagini con il volto di Benito Mussolini con sottofondo "Faccetta nera" e inserendo alcune frasi volgari: è successo durante un incontro organizzato sulla piattaforma Teams dal personale del sistema bibliotecario del Comune di Milano. "Le storie della buonanotte", appuntamento organizzato per i bambini dai 3 ai 6 anni, prevede che i bibliotecari dalle 20.45 in poi leggano per circa venti minuti una fiaba a sera.

Una mamma: Incursione angosciante

Nell'incontro di giovedì 4 marzo – stando a quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica" – però qualcosa è andato storto: durante la lettura, in cui erano presenti decine di bambini collegati insieme ai genitori, sono comparsi dei profili con immagini inquietanti. Tra questi ce n'erano alcuni con il volto di Mussolini. A un certo punto sono stati postati, con sottofondo "Faccetta nera", degli insulti e altre volgarità: "Abbiamo visto unirsi all'incontro profili chiaramente falsi – racconta una mamma -. Hanno cominciato a dire frasi irripetibili. In questo caso però parliamo di un pubblico di piccolissimi, indifesi di fronte a un gesto così violento. Un'incursione fascista angosciante".

Sospesi gli incontri per una settimana

Il sistema bibliotecario ha quindi deciso di sospendere per almeno una settimana l'incontro. Sul sito dell'iniziativa si legge infatti: "A causa di una spiacevole intrusione che si è verificata settimana scorsa, le Storie della buonanotte Live si prendono una settimana di vacanza per riorganizzarsi. Dall'8 al 12 marzo andranno in onda registrate su Youtube. Collegati puntuale alle 20.45 e la magia del racconto avrà inizio. Torneremo presto a condividere la nostra stanza in sicurezza e serenità".