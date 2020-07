Lavori in corso nella metropolitana di Milano per il completamento infrastrutturale sulla linea M5 all'interno della stazione di Tre Torri. Lavori anche sulla linea M2, nel tratto che segue il ramo per Cologno Monzese per le operazioni di rinnovamento. Per quanto concerne, infine, la fermata della M1 di Duomo, sono programmati gli interventi per spostare la linea dei tornelli di accesso ai binari.

Lavori sulla M5: orari, tempistiche e modifiche del servizio

Come comunicato da Atm, tali lavori comporteranno alcuni disagi al servizio. A partire da lunedì 20 luglio sino a venerdì 28 agosto, la linea della M5 sarà interrotta tra le stazioni di Lotto e Domodossola. Da lunedì al venerdì, tale tratto sarà coperto con bus sostitutivi dalle ore 21.30. Per le tratte Domodossola-Garibaldi e San Siro Stadio-Lotto, verranno garantiti gli spostamenti con un treno navetta che viaggerà su un solo binario.

Lavori sulla M2 e nella fermata Duomo: orari, tempistiche e modifiche del servizio

Lavori serali anche sulla linea M2, in riferimento al ramo di Cologno Monzese, dove proseguiranno i lavori di rinnovo della linea aerea. Dal 20 luglio al 28 agosto, quindi, dal lunedì al venerdì, le ultime corse programmate tra Cologno Nord e Cascina Gobba, verranno realizzate con bus sostitutivi. Infine, per quanto riguarda la stazione metropolitana di Duomo, sempre a partire dal 20 luglio, verranno allestiti i cantieri per ampliare "l'area di deflusso dei passeggeri", spostando la linea dei tornelli. I lavori, che termineranno ha garantito Atm, non influiranno sul servizio. Questo perché verranno organizzati in modo tale da concedere ai passeggeri di entrare e uscire dalla metro quotidianamente.