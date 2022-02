Milano, la contesa della partitella a basket finisce in rissa e furti Aggressioni e furti al campetto da basket tra due gruppi che si contendevano la struttura nel parco della Torre della Bicocca a Milano.

Due gruppi diversi che si affrontano sul campo da basket e non, ufficialmente, per una partitella tra amici. Quanto successo a fine ottobre del 2021 nel parco della Torre della Bicocca a Milano acquisisce un contorno più chiaro dopo le indagini condotte dalla polizia e coordinate dal procuratore presso il tribunale dei Minorenni di Milano Ciro Cascone. Gli agenti di Greco Turro hanno messo fine agli episodi prima di un'escalation preoccupante.

Aggressioni e furti alla partitella di basket

Secondo quanto raccolto e comunicato dagli agenti, nella mattinata di oggi sono state effettuate sette perquisizioni nei confronti di altrettanti ragazzi, dei quali uno solo risulta essere maggiorenne, perché accusati di percosse, lesioni e rapina ai danni di altri coetanei. L'occasione per mettere a segno i furti e aggredire i rivali, sarebbe stata proprio la partitella di basket di fine ottobre, quando – stando alla ricostruzione della polizia – un gruppo di cittadini filippini e un altro di italiani di origine marocchina, si sono incontrati aggredendosi a vicenda per tenersi il campo per sé. L'altro gruppo, per vendicarsi, si sarebbe a sua volta scagliato contro i rivali aggredendoli e rubando loro i cellulari. Gli autori avrebbero poi postato i video online e sui social network.

La polizia: Evitata pericolosa escalation di episodi simili

Come sottolineato dalla polizia, "l'attività condotta dal Commissariato Greco Turro, volta sì a reprimere le condotte illecite dei ragazzi, ha inteso, altresì, evitare una pericolosa escalation nella speranza di non dover ricorrere a misure più afflittive della libertà dei giovani adolescenti, quasi tutti privi di pregiudizi penali".