Ci sono volute sei ore di tempo per spegnere l'incendio scoppiato ieri sera verso le 21.30 nell'istituto comprensivo "Pisacane Poerio" in zona Porta Venezia a Milano. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sviluppate nella segreteria della scuola e hanno divorato i mobili e gli arredi delle aule. Alla fine dell'intervento i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili tutti e tre i piani della scuola: i 600 alunni dell'istituto, in vista del rientro tra i banchi il prossimo 7 gennaio 2021, dovranno trovare ospitalità in un altro edificio.

L'incendio divampato forse a causa di un cortocircuito

La mattina di oggi martedì 29 dicembre sul luogo dell'incendio si è recata la preside Marcella Palma insieme all'assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta per verificare la gravità dei danni. Nell'istituto erano in corso dei lavori di ristrutturazione alla facciata dell'istituto, ma non avrebbero nulla a che vedere con lo scoppio dell'incendio. Stando alle primissime informazioni dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero divampate a causa di un cortocircuito partito da una presa elettrica o da un computer presente nella segreteria. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire con precisione quanto accaduto nella scuola primaria in via Pisacane.

Senza scuola 600 studenti

Non è che l'ennesima difficoltà di questo 2020 per i 600 studenti dell'istituto che dopo una primavera trascorsa solo frequentando lezioni online, erano finalmente riusciti a ritornati sui banchi di scuola. Quella stessa scuola che ora a causa dell'incendio è giudicata inagibile: così i piccoli studenti saranno costretti a ritornare a frequentare da casa le lezioni o a sperare che presto la dirigente trovi un'altra soluzione prima delle fine delle vacanze di Natale.