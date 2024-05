video suggerito

Pannelli fotovoltaici vanno a fuoco: evacuato palazzo da tre piani a Garbagnate Milanese I pannelli fotovoltaici installati sulla cima di un palazzo di Garbagnate Milanese (Milano) sono andati a fuoco nel pomeriggio del 2 maggio. I residenti hanno evacuato l’edificio dopo aver visto le fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti intorno alle 17:30 di oggi, giovedì 2 maggio, in via Leonardo da Vinci a Garbagnate Milanese. In cima a una palazzina di tre piani, infatti, era scoppiato un incendio. Stando a quanto ricostruito, pare che siano andati a fuoco i pannelli fotovoltaici. Le fiamme e il fumo hanno portato i residenti dell'edifico a evacuare le proprie abitazioni, in attesa dell'intervento dei pompieri. Il rogo è stato comunque circoscritto nel giro di pochi minuti e pare che non ci siano persone coinvolte.

Al civico 26 di via Leonardo da Vinci sono intervenute in tutto sei squadre. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a rimuovere le guaine che coprivano i pannelli andati in fiamme e mettere in sicurezza l'edificio prima di far rientrare i residenti.