Milano imbiancata, continuerà a nevicare almeno fino a sera: rischio ghiaccio per le strade Continuerà a nevicare fino a sera a Milano e nel resto della Lombardia: la prudenza deve essere alta soprattutto perché il calo delle temperature rischia di portare ghiaccio sulle strade.

A cura di Giorgia Venturini

In questa prima metà di giornata si stanno alternano momenti di nevicata intensa a quelli di una neve fine. Ma in ogni caso è stato sufficiente per imbiancare completamente alcune parti della città, soprattutto quelle meno trafficate. La neve continuerà almeno fino a sera: in città sono attesi fino a 5 centimetri di neve. Ben più alti invece i centimetri attesi sulle montagne della Lombardia: come a Livigno, in Alta Valtellina, dove le piste da sci sono state invase da uno strato di neve fresca.

Dal Comune il consiglio di evitare di spostarsi con l'auto

Per ora a Milano non è stato registrato nessun disagio, il traffico scorre senza problemi complice anche il fatto che molti cittadini sono fuori città per il ponte dell'Immacolata. Da questa mattina addetti del Comune e volontari stanno facendo il giro delle strade per spargere sale: le rigide temperature di questa sera potrebbero ghiacciare le vie rendendo tutto molto più pericoloso. Il sale invece evita tutto questo: è stato sparso nei punti critici per la mobilità, sia delle auto che dei pedoni, alle fermate Atm di superficie e della metropolitana. E ancora: agli accessi alle scuole, ai servizi sanitari e alle aree dei mercati scoperti. Tutto è stato deciso in anticipo dal COC-Centro Operativo Comunale, nel corso di una nuova riunione in cui hanno partecipato assessorati e direzioni all'Ambiente, alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, all'Educazione, alla Casa, alla Mobilità, oltre ad Amsa e Atm. Il Comune invita i cittadini a evitare di utilizzare le auto per spostarsi: il ghiaccio infatti potrebbe creare problemi nella notte tra mercoledì e giovedì quando le temperature caleranno drasticamente. L'invito da Palazzo Marino è che per qualunque segnalazione relativa all'emergenza neve nei luoghi di competenza pubblica non bisogna far altro che scrivere all'indirizzo di posta elettronica protezionecivile@comune.milano.it.