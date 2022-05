Milano, il piano per chiudere al traffico via Melchiorre Gioia e riaprire il Naviglio Martesana Firmata una prima intesa per chiudere al traffico via Melchiorre Gioia e riaprire il Naviglio Martesana.

Via Melchiorre Gioia chiusa al traffico. Almeno nei weekend. Questa l’idea del Comune di Milano per rendere ulteriormente più green l’arteria stradale e renderla più fruibile ai cittadini nel fine settimana. Nel piano c’è anche la piantumazione di diversi alberi, la realizzazione di un cinema all’aperto e l’organizzazione di un mercato. A corredo, vi sarà poi un ampliamento della Biblioteca degli alberi

Melchiorre Gioia chiusa al traffico nei weekend

In attesa del progetto definitivo, una prima intesa tra Coima sgr è Comune è già stata firmata sulla base di investimenti per 8,5 milioni di euro. Tra gli interventi, anche la riduzione della carreggiata e la riapertura del Naviglio Martesana. Per quanto riguarda il verde, nell'accordo è scritto che "l’introduzione di aree alberate diffuse lungo via Gioia per favorire ombreggiamento e la verifica di fattibilità di piantumazione sopra il Naviglio Martesana". Oltre a "uno spazio pubblico pedonale con elementi di vegetazione e uso di materiali economici per permettere flessibilità in caso di riapertura futura della Martesana" e "l’opportunità di riqualificazione attraverso interventi di urbanistica tattica".

In progetto la costruzione di una piccola arena e l'arrivo del mercato rionale

Per quanto riguarda la riapertura dei Navigli, Palazzo Marino ha momentaneamente accantonato l'idea poiché troppo costosa. La prima stima è di 400 milioni di euro ma un finanziamento dal Pnrr potrebbe aiutare in tal senso. Nel progetto rientra poi la possibilità di completare la pista ciclabile e realizzare un mercato rionale oltre a una piccola arena da 400 posti.