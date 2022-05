Milano, ragazza di 24 anni precipita dal quarto piano: morta sul colpo Tragedia a Milano. Una ragazza di 24 anni è caduta dal quarto piano di una palazzina in via Luzzatti morendo sul colpo.

Non si danno pace i residenti di Città Studi a Milano, ancora sotto choc per la morte di una ragazza di 24 anni precipitata oggi pomeriggio dal quarto piano di un'abitazione in via Luigi Luzzatti. La giovane, riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, è morta sul colpo. Pare che l'appartamento dalla quale è caduta fosse di sua proprietà.

Secondo quanto riferito dal 118 regionale, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 17. La richiesta di aiuto è immediatamente partita da alcuni passanti che hanno allertato il numero unico per le emergenze 112. Sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza inviate dall'Areu. Gli equipaggi dei mezzi di soccorso hanno raggiunto subito la 24enne, esanime a terra, tentando in tutti i modi di rianimarla. Purtroppo, però, pochi minuti dopo i tentativi, hanno dovuto constatarne il decesso in loco. Sul posto, oltre ai paramedici del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Questi, hanno collaborato per mettere in sicurezza l'area e perimetrarla prima di avviare gli accertamenti del caso e aprire l'indagine. Ancora non sono note le cause della caduta della giovane: al vaglio degli inquirenti anche la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario.

Venticinquenne accusa un malore e muore in casa

Nella mattinata di oggi a Parabiago un ragazzo di 25 anni è stato trovato privo di sensi a casa dai suoi genitori. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato rianimato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Legnano dove purtroppo è stato dichiarato deceduto poco dopo il suo arrivo. La causa del decesso dovrebbe essere un malore improvviso.