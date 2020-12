L'Arma dei carabinieri ha voluto far sentire ancora una volta la propria vicinanza alle famiglie bisognose. Come avvenuto già durante il lockdown dello scorso aprile, nella mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno consegnato diversi generi di prima necessità alla sede della Croce rossa italiana che si trova in via Pucci, da destinare alle famiglie più sfortunate.

La raccolta fondi lanciata tra donne e uomini del nucleo radiomobile di Milano

La consegna è il frutto di un'iniziativa spontanea partita nei giorni scorsi tra gli uomini e le donne del Nucleo radiomobile di Milano, reparto solitamente preposto al "pronto intervento" e alla prevenzione dei delitti, ma che è sempre impegnato nel quotidiano a favore delle persone più deboli ed esposte a situazioni di necessità. Alcuni militari hanno infatti organizzato una raccolta fondi tra colleghi: hanno chiesto un piccolo gesto di solidarietà per quelle famiglie che, anche a causa della pandemia, hanno avuto problemi economici anche gravi.

La consegna avvenuta lontano dai riflettori

Tanti i colleghi che hanno risposto all'appello: con i fondi raccolti sono stati acquistati, su espressa indicazione del Comitato milanese della Croce rossa italiana, oltre 3000 pannolini e 150 chili di sale grosso. La consegna dei generi di prima necessità è avvenuta intorno alle 10.30 di questa mattina, lontano dai riflettori e mentre su Milano cadeva una fitta nevicata: un’ulteriore testimonianza della vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla cittadinanza e della sensibilità delle donne e degli uomini in divisa.