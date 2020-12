Drammatico incidente nella serata di ieri venerdì 18 dicembre in viale Forlanini a Milano dove un 60enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con diversi mezzi: l'uomo, soccorso prima sul posto, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Al momento lotta per la vita al Niguarda di Milano.

L'incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per la tangenziale Est

L'allarme è scattato intorno alle 19.30 quando è stato chiesto l'intervento del 118 in viale Enrico Forlanini a Milano, all'altezza con il raccordo con la Tangenziale Est per un incidente. È qui che in pochi minuti sono giunti i soccorritori con due mezzi, un'ambulanza e un'automedica, inviati da Areu, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. A essere investito un uomo che è stato trovato in arresto cardiaco all'arrivo dei soccorritori: le sue condizioni sono apparse subito disperate tanto che dopo aver provato a rianimarlo sul posto il personale medico lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sarebbero tutt'ora critiche.

Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti di polizia locale

Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Al momento non è chiaro se l'uomo abbia attraversato lontano dalle strisce pedonali o se sia stata l'auto a non rispettare la segnaletica. Poco dopo il sinistro si sono formate lunghe code lungo viale Forlanini e i ghisa hanno gestito il flusso delle auto così da non creare code.