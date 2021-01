I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Duomo hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini residenti a Legnano, in provincia di Milano, con l'accusa di estorsione al titolare di un'impresa edile in fallimento. Come comunicato dai militari, l'operazione è scattata alle 8.30 della mattinata di ieri, giovedì 28 gennaio.

Le indagini nate dalla denuncia dell'imprenditore

Secondo quanto riportato, l'arresto dei due, entrambi italiani, è il frutto di un'indagine nata dalla denuncia sporta il 16 gennaio scorso da parte di un uomo di 27 anni, il titolare di fondi di investimento. L'imprenditore ha riferito di aver ricevuto diverse richieste estorsive da parte dei due arrestati che avevano preteso somme di denaro dietro minaccia di divulgare notizie riservate riguardanti i suoi affari e la sua vita privata. Ciò ha provocato nell'uomo di 37 anni un "perdurante stato d'ansia tale da alterarne le sue abitudini di vita".

Arrestati in flagranza di reato: portati al San Vittore

Dopo gli accertamenti, quindi, i militari hanno dunque concordato con l'autorità giudiziaria di far procedere la vittima dell'estorsione con parte del primo pagamento dei 150.000 euro richiesti. Dunque, mentre l'uomo consegnava i primi 5.000 euro, i militari, che stavano monitorando il tutto, sono entrati in azione fermando i due malviventi all'uscita del casello autostradale di Legnano. I carabinieri, con l'aiuto dei colleghi della Compagnia locale, hanno quindi recuperato la somma e arrestato i due che sono immediatamente stati trasferiti al carcere di San Vittore. Il denaro è stato infine riconsegnato al suo legittimo proprietario.