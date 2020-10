Milano, ballerina della Scala positiva al coronavirus: corpo di ballo mandato a casa

Una ballerina della Scala è risultata positiva al tampone per il coronavirus, pur con una carica virale molto bassa. In attesa di una conferma da un secondo test, il teatro milanese ha mandato a casa tutti i danzatori che stavano facendo le prove per sanificare i locali. L’artista, asintomatica, sarebbe stata in contatto con solo un collega.