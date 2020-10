Milano, ancora un cedimento nella cantina di un palazzo in via Santa Sofia: evacuate 80 persone

È scattato poco dopo le 18 di oggi l’allarme che ha portato i vigili del fuoco a intervenire per un cedimento avvenuto in un palazzo di via Santa Sofia a Milano: 80 le persone che sono state immediatamente evacuate per precauzione. Interessato anche un secondo palazzo: si indaga sulle cause del cedimento, il secondo nella stessa area dopo quello dello scorso giugno connesso ai lavori della M4.