Milano, alla fermata del bus con 23 chili di droga nei trolley: arrestato un 43enne Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo vicino alla stazione degli autobus di Lampugnano. Con sé il 43enne aveva due grossi trolley nei quali erano nascosti 23 chili di droga, hashish e marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo, con diversi precedenti, è finito in carcere.

A cura di Francesco Loiacono

Droga nel trolley (Foto: Questura di Milano)

Stava aspettando l'autobus con due grossi trolley accanto a sé. Ma nelle due valigie, anziché vestiti e accessori personali, un uomo di 43 anni nascondeva 23 chili di droga. Il corriere è stato arrestato dalla polizia nella serata di ieri, domenica 19 settembre. A condurre l'operazione sono stati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale (Upg) della questura di Milano, durante un normale controllo del territorio sul capoluogo lombardo. I poliziotti hanno fermato l'uomo nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano in via Natta, dove arrivano e partono diversi bus provenienti da altre città italiane e da altri Paesi.

L'uomo era appena tornato dalla Spagna con i voluminosi trolley

Il 43enne era appena arrivato proprio dall'estero, nello specifico dalla Spagna, e stava aspettando un altro autobus per tornare nella sua abitazione milanese. Gli agenti si sono probabilmente insospettiti per via dei voluminosi trolley che aveva con sé e hanno quindi deciso di approfondire i controlli e di perquisire i suoi bagagli. All'interno hanno trovato una sorpresa: i due trolley contenevano infatti 31 panetti di hashish, per un peso complessivo di tre chilogrammi, e 18 buste termosaldate contenenti 20 chili di marijuana. La droga è stata sequestrata e per l'uomo sono scattate le manette: è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore. Dagli accertamenti è emerso che il corriere della droga aveva alle sue spalle diversi precedenti di polizia. Sono in corso accertamenti in merito alla provenienza degli stupefacenti e all'eventuale coinvolgimento di altre persone nel traffico di droga.