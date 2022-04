Milanese beccato al volante di una Ferrari con la patente scaduta da 14 anni Per l’uomo è scattata una multa salatissima che per legge può arrivare fino a 8mila euro e i militari hanno provveduto anche al fermo immediato dell’auto: la Ferrari dovrà rimanere parcheggiata in garage per almeno tre mesi.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva deciso di uscire da Milano per raggiungere il mare romagnolo a bordo alla guida di una Ferrari modello Roma, dal valore di 200mila euro. Peccato che da ben 14 anni era senza patente. Ad accorgersene sono stati i militari della Guardia di Finanza di Rimini che hanno fermato l'auto per un controllo. Per l'automobilista è scattata una sanzione amministrativa.

La patente era stata sospesa nel 2008 per l'esaurimento dei punti

Dalle prime informazioni, l'uomo era alla guida della sua Ferrari e con una donna come passeggero stava raggiungendo Riccione per qualche giorno di vacanza quando è stato fermato a un posto di blocco al casello autostradale di Riccione. Da 14 anni però l'automobilista era senza patente perché a causa infrazioni stradali aveva esaurito i punti: documento di guida era stato sospeso nel 2008. Così quando le Fiamme Gialle lo hanno fermato i militari hanno scoperto tutto: per l'uomo è scattata una multa salatissima che per legge può arrivare fino a 8mila euro e i militari hanno provveduto anche al fermo immediato del veicolo. Solo successivamente la coppia è riuscita a tornare a Milano a bordo della Ferrari, ma solo con la donna alla guida. Una volta in città la Ferrari dovrà rimanere parcheggiata in garage per almeno tre mesi.

Ferrari finisce del lago di Garda

Non è la prima volta che una Ferrari è stata al centro centro di fatti di cronaca. Un anno fa una Ferrari era finita nelle acque del lago di Garda, nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione, rinomata località turistica della provincia di Brescia affacciate sulle acque del Benaco. Il conducente della Ferrari – non è chiaro se l'auto fosse di sua proprietà o se l'avesse noleggiata -, come riporta la testata locale "Bresciatoday" ha fermato l'auto davanti allo scivolo per le barche che si trova in via Achille Grandi. L'uomo è rimasto all'interno dell'abitacolo ma probabilmente non ha inserito né il freno a mano né una marcia, lasciando così la Ferrari in folle. La Ferrari è così finita nelle acque, mentre l'uomo ha fatto in tempo a uscire dall'abitacolo.