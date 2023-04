“Mi riprendo i miei soldi”: un uomo entra in un locale e prende a martellate le slot machine Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato perché in una slot machine di Cinisello Balsamo (Milano) avrebbe preso a martellate alcune slot per riprendersi i soldi.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato: nella giornata di oggi, sabato 15 aprile, a Cinisello Balsamo (Milano) un quarantenne avrebbe danneggiato e distrutto le slot machine di un locale. Il titolare ha quindi chiamato i carabinieri che, una volta intervenuti, hanno provveduto a fermare il responsabile.

L'uomo è entrato nella slot machine con un martello

L'intervento dei carabinieri è avvenuto alle 3.30 di notte. Sono entrati in una sala slot che si trova in via XXV Aprile. Un cinquantenne, titolare del locale, aveva infatti chiamato il numero unico delle emergenze 112 per segnalare un danneggiamento. Ai militari ha poi raccontato che un cliente, dopo aver giocato e aver perso, era uscito dal locale e subito dopo era rientrato, ma armato di un martello.

Trovato con ancora il martello in mano e con droga addosso

Questo quarantenne avrebbe quindi iniziato a distruggere alcune slot machine e una macchinetta cambia soldi. Lo avrebbe fatto solo per riprendersi il denaro che poco prima aveva perso. I carabinieri di Cinisello, insieme alla sezione radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni, appena arrivati sono riusciti a bloccare l'uomo che si trovava ancora all'interno del locale. Durante la perquisizione, hanno trovato 154 euro in monete e 1,2 grammi di hashish.

Il denaro, la droga e il martello che il 40enne aveva ancora in mano sono stati sequestrati. Il responsabile è stato poi portato in caserma, trattenuto in camera di sicurezza, per poter svolgere tutti gli accertamenti del caso e procedere all'identificazione. Non è chiaro a quanto ammontino i danni all'interno del locale.