"Mi manchi per sempre": la mamma di Giulia Tramontano a nove mesi dalla scomparsa A nove mesi dalla scomparsa di Giulia Tramontano si uniscono nel ricordo della 29enne, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, la madre Loredana e la sorella Chiara. "Mi manchi in modi che non riesco nemmeno a immaginare, soprattutto quando penso alla vita che avevi dentro di te"

"Oggi proprio non c'è foto, né storia né canzone che possa spiegare come mi sento a nove mesi dalla tua scomparsa, Giulia cara". È il ricordo che la mamma di Giulia Tramontano, uccisa lo scorso 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era al settimo mese di gravidanza, affida ai social in un triste anniversario come quello di oggi.

Nove mesi dal giorno in cui la 29enne, originaria di Sant'Antimo (Napoli) ma residente da anni a Senago (Milano), ha smesso di dare sue notizie ai genitori. Il suo corpo senza vita, abbandonato tra le sterpaglie dietro a un edificio, è stato trovato all'alba del 1 giugno. "Cosa eravamo e cosa sono io ora vorrei poterlo spiegare, ma è buio", sono le parole della mamma, Loredana Femiano. "Mi manchi, ci manchi per sempre, ogni giorno della nostra vita". In sottofondo l'ultimo singolo di Mr Rain Due Altalene, dedicato ai piccoli Giada e Alessio, uccisi a 13 e 7 anni dal padre nel Varesotto.

"Ogni giorno quel maledetto giorno", si aggiunge nel ricordo la sorella Chiara Tramontano. "Nove mesi sono trascorsi da quando hai preso un treno senza ritorno. Mi manchi in modi che non riesco nemmeno a immaginare, soprattutto quando penso al miracolo che stava per arrivare, alla vita che avevi dentro di te", scrive. "È come se il dolore non avesse mai fine, si sveglia all'alba e si addormenta con me nell'attesa di un nuovo giorno".

E ancora. "È un ricordo dei sogni non realizzati, dei momenti che non potremmo mai condividere. Anche se il cuore è spezzato, continuerò a portare avanti il peso della tua assenza, nella speranza che tu possa guardarmi da qualche parte".