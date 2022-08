Mettono a segno furti nelle case e sparano ai carabinieri, caccia a una banda di ladri nel Bresciano Una banda di ladri ha messo a segno una serie di furti e poi ha sparato in direzione dei carabinieri prima di dileguarsi nel nulla.

Una banda di ladri ha messo a segno una serie di furti nelle abitazioni di Castelmella per poi fuggire ad alta velocità tra le vie cittadine prima di imboccare la tangenziale E35. È successo la notte scorsa a Rovato, nella provincia di Brescia, e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Proprio i militari sono stati minacciati da alcuni colpi sparati dalla banda in loro direzione. Nessuno dei carabinieri è rimasto ferito ma la sparatoria ha permesso ai malviventi di fuggire.

Banditi fuggono dai carabinieri e sparano contro la pattuglia

Secondo quanto riportato dall'Arma, tutto è successo pochi minuti dopo la mezzanotte. I ladri, originari dell'Est Europa, sono saliti a bordo dell'Audi bianca a loro disposizione mettendo a segno i furti. Poi, intercettati da una pattuglia dei carabinieri, hanno dato vita ad un inseguimento. Arrivati al casello autostradale di Rovato, un membro della banda si è sporto dall'abitacolo sparando in direzione dei militari. Fortunatamente, nessuno dei carabinieri è rimasto ferito ma la sparatoria ha permesso ai ladri di fuggire.

Organizzati posti di blocco e controlli per intercettare l'Audi A4 dei ladri

Nonostante ciò, i militari sono riusciti a prendere il numero di targa dell'Audi A4 che si è volatilizzata. Rientrati in caserma, i carabinieri hanno dato seguito alle indagini e sono al lavoro per rintracciare il veicolo e arrestare i malviventi. Organizzati nella parte di territorio bresciano posti di blocco e controlli a tappeto per intercettare nuovamente l'auto. Non è chiaro in che direzione siano andati i banditi.