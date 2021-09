Meteo weekend a Milano, arriva l’autunno: temporali e brusco calo delle temperature Previsioni meteo a Milano per il weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre 2021. Previste piogge e temporali, con temperature massime in calo fino a 22 gradi. Il maltempo interesserà anche il resto della Lombardia: le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, dovrebbero esaurirsi nella serata di domenica.

A cura di Redazione Meteo

Weekend all'insegna del maltempo quello del 18-19 settembre 2021 a Milano. Le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono sul capoluogo lombardo, che sarà alle prese con temporali e con un brusco calo delle temperature massime. Un vero e proprio anticipo di autunno. Ecco nel dettaglio come sarà il tempo a Milano sabato 18 e domenica 19 settembre.

Previsioni meteo per sabato 18 settembre a Milano

Sabato 18 settembre a Milano sono previste precipitazioni a partire da metà mattinata. Pioggia e temporali si abbatteranno sul capoluogo lombardo fino a sera, alternandosi anche a qualche possibile schiarite. Le temperature massime passeranno dai 27 gradi di venerdì ai 24 gradi.

Che tempo farà a Milano domenica 19 settembre

Domenica 19 settembre la situazione meteorologica a Milano sarà molto simile a quella di sabato. Piogge e temporali caratterizzeranno buona parte della giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quando le precipitazioni dovrebbero esaurirsi. In serata infatti si prevede cielo nuvoloso, ma senza pioggia. Sul fronte delle temperature, si abbasseranno ulteriormente le massime, che non dovrebbero superare i 22 gradi.

Maltempo anche in Lombardia: precipitazioni diffuse fino a domenica sera

Anche sul resto della Lombardia nel fine settimana si abbatterà una nuova ondata di maltempo, dopo quella che nella serata di giovedì ha causato un vero e proprio nubifragio nei pressi dell'aeroporto di Malpensa, causando il blocco dei voli per un paio di ore e pericolosi allagamenti, con una ventina di persone rimaste intrappolate in auto e salvate con i gommoni dai vigili del fuoco. Dopo un leggero miglioramento delle condizioni nel pomeriggio di venerdì, secondo Arpa meteo infatti tra sabato e domenica un nuovo nucleo depressionario porterà nuovamente precipitazioni diffuse su tutta la regione, che tenderanno ad esaurirsi solo domenica sera. In progressivo calo un po' ovunque le temperature.