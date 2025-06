video suggerito

Meningite a Codogno, ricoverata studentessa di 15 anni: scatta la profilassi per i compagni di classe Le condizioni della ragazza, trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, sarebbero in miglioramento. La studentessa si era presentata al Pronto soccorso di Codogno (Lodi) su indicazione del medico di base.

Un caso di meningite si è verificato la settimana scorsa in provincia di Lodi. Qui una ragazza di 15 anni, allieva al liceo Giuseppe Novello di Codogno, si è presentata al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino su invito del suo medico di base: la giovane, infatti, aveva la febbre e qualche segno clinico che ha indotto il dottore a sospettare una più grave infezione batterica.

Le condizioni di salute della giovane, stando a quanto riportato oggi da Il Cittadino di Lodi, non sarebbero però fortunatamente preoccupanti. La ragazza, prima ricoverata all'ospedale di Lodi e poi trasportata d'urgenza in rianimazione al Buzzi di Milano dopo un rapido peggioramento, è infatti appena uscita dal reparto di Terapia intensiva dell'ospedale pediatrico: non sarebbe più quindi in pericolo di vita, anche se il decorso della malattia resta ancora lungo e complesso.

La profilassi a scuola e in famiglia

L’Asst, avvisata dai sanitari di Lodi e Milano, ha così segnalato subito la presenza di una meningite da meningococco allo Smi (l’ente regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che ha a sua volta allertato l’Ats Milano Città metropolitana. Così l'Agenzia di Tutela della Salute milanese, attraverso una nota, ha recentemente fatto sapere di aver sottoposto alla profilassi farmacologica 33 tra compagni di classe e amici, i membri della famiglia dell'adolescente (ovvero i genitori e il fratello) e i pediatri dell'ospedale di Lodi.

Cos'è la meningite e quali sono i sintomi

La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. Spesso ha origine infettiva: è causata cioè da diversi batteri (fra cui il meningococco è il più pericoloso), virus o funghi trasmessi attraverso starnuti, colpi di tosse o contatto ravvicinato con persone infette. I sintomi della meningite sono estremamente vari, così come le possibili conseguenze: si tratta infatti di una malattia che si manifesta all'improvviso, che ha sintomi iniziali poco riconoscibili (perché simili a quelli di un’influenza) e che in alcuni casi può portare alla morte nel giro di 48 ore. Le misure di profilassi contro la meningite aiutano a contenere il contagio e gli antibiotici sono una terapia efficace per le infezioni batteriche, mentre il vaccino per la meningite, per cui esiste un calendario codificato dal Ministero della Salute, è senza dubbio la migliore arma di prevenzione.