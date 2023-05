Maxi incidente lungo la tangenziale nel Bresciano: ferita una donna Una donna è rimasta ferita nell’incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 maggio, lungo la strada provinciale BS11. Soccorsa da un’ambulanza, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una donna di 62 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente che si è verificato sulla provinciale BS11. Lungo la tangenziale che collega Rezzato a Desenzano diverse auto sono state coinvolte in uno schianto che ha bloccato il traffico nella mattinata di oggi, lunedì 15 maggio, all'altezza dell'uscita per la frazione Bettola poco prima della galleria di Lonato del Garda.

Soccorsa da un'ambulanza del Centro operativo soccorso pubblico di Bedizzole, le condizioni della 62enne non sarebbero preoccupanti. Nessun altro è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico ed eseguire i rilievi di rito.