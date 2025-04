video suggerito

Maxi incidente in Valtellina, 4 auto coinvolte e 3 feriti gravi: morto un ragazzo di 22 anni Ieri, domenica 20 aprile, si è verificato un maxi incidente nei pressi di Novate Mezzola (Sondrio) nel corso del quale ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Tre feriti in gravi condizioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della serata di ieri, domenica 20 aprile, si è verificato un maxi incidente nei pressi di Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, nel corso del quale ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Tre feriti in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), lo scontro si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del sinistro alle ore 20:21 a bordo di tre ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Sondrio.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato lungo il rettilineo della Statale dello Spluga, all’altezza della frazione di Campo Mezzola nella Bassa Valtellina. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero tentato di rianimare il 22enne per il quale, però, non ci sarebbe stato più nulla da fare se non constatarne il decesso. Le altre persone coinvolte – un 20enne, un 38enne e una ragazza di 24 anni – sono state portate nei diversi ospedali presenti in zona in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro sulla quale, al momento, stanno indagando le forze dell'ordine giunte sul posto eseguendo tutti gli accertamenti necessari a fare luce sull'accaduto.