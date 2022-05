Matteo, giovane docente accoltellato sui Navigli: “Vorrei abbracciare il ragazzo che mi ha salvato” Il giovane assistente universitario di Lipsia accoltellato sui Navigli tra giovedì e venerdì ha rivolto un pensiero al ragazzo che, a suo dire, gli ha salvato la vita: “Vorrei abbracciarti, incontriamoci”, dice dal letto di ospedale.

In un video diffuso dal Corriere della sera, Matteo, giovane assistente universitario a Lipsia, ripercorre i drammatici momenti durante i quali il suo aggressore, non ancora identificato, ha rischiato di ucciderlo con una coltellata. A salvargli la vita, oltre al tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, un ragazzo descritto dalla vittima come un extracomunitario che gli ha tamponato la profonda ferita alla schiena fino all'arrivo dei paramedici.

Matteo, salvato da uno sconosciuto: Ti voglio abbracciare, incontriamoci

"Non conosco il tuo nome ma ricordo perfettamente il tuo visto e quello che hai fatto per aiutarmi", dice Matteo dal letto di ospedale rivolgendosi direttamente al ragazzo, sottolineando che "mi hai salvato la vita". Per questo motivo, il giovane assistente universitario gli dice: "Vorrei incontrati per poterti abbracciare". Matteo si trovava sui Navigli insieme ad alcuni suoi studenti nella notte tra giovedì e venerdì quando qualcuno, da dietro, gli ha sferrato una coltellata alla schiena, danneggiando un polmone. Alla vista della copiosa quantità di sangue che stava perdendo, il ragazzo invitato da Matteo a raggiungerlo in ospedale si è precipitato da lui togliendosi il maglione per tamponare la ferita. L'indumento è ora conservato dal padre della vittima che, nelle parole riportate dal Corriere, ha detto: "Occorre che intervengano le autorità, non è possibile che dei ragazzi escano per passare una serata spensierata e avvengano simili aggressioni".

Il ragazzo aggredito: Una ragazza mi ha dato una testata, poi la coltellata

Nella clip girata dall'ospedale, Matteo ricorda quanto successo quella notte: "Stavamo festeggiando l’ultimo giorno di un viaggio d’istruzione che avevo organizzato per un gruppo di studenti tedeschi. Dopo aver mangiato tutti assieme abbiamo deciso di fare un giro in un locale sui Navigli". Ad un certo punto, spiega ancora il ragazzo, "ci siamo accorti che una ragazza si stava rivolgendo ad una delle studentesse in modo aggressivo. Istintivamente mi è venuto di proteggerle", ha aggiunto. Intervenuto, è stato però preso in contropiede dalla reazione della disturbatrice che "mi ha sferrato una testata rompendomi un dente, mentre lei si è procurata un taglio sulla fronte. Non ho fatto in tempo a rendermi conto di quello che succedeva che un ragazzo mi ha compito alle spalle con un coltello, perforandomi anche una parte del polmone".

Chi è l'aggressore di Matteo

Dopo l'aggressione il ragazzo è riuscito a fare qualche passo prima di crollare a terra. Nella confusione e nello choc del momento, è intervenuto il ragazzo che si è preso cura di lui fino all'arrivo dei soccorritori. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Milano: secondo quanto raccolto dai militari, l'aggressore sarebbe un uomo di circa cinquant'anni visto sulla scena del crimine e probabilmente immortalato da alcune videocamere di sorveglianza della zona.