Masso sfiora un treno e finisce sulla strada statale 36, più di 150 passeggeri evacuati: il video

Un masso si è staccato da una parete rocciosa, è finito sulla linea ferroviaria e poi ha concluso la sua caduta sulla strada statale 36. I passeggeri di un treno sono stati fatti evacuare.

Sfiorata la tragedia tra la provincia di Lecco e quella di Como. Nella giornata di oggi, domenica 28 settembre 2025, un masso di 2-3 metri cubi si è staccato dalla parete rocciosa, ha sfiorato un treno ed è finito sulla strada statale 36 in direzione Nord verso Abbadia Lariana, che si trova in provincia di Lecco. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco di Lecco, supportati dall'Elinucleo di Malpensa, sono intervenuti sulla superstrada. La circolazione ferroviaria, nel frattempo, è stata interrotta perché il treno si è fermato prontamente e perché non è chiaro se vi sia il rischio che si stacchi qualche altro masso. I pompieri intanto stanno facendo evacuare gli oltre 150 passeggeri che erano presenti sul treno. Una volta portati a terra, saranno accompagnati in sicurezza in luoghi sicuri. Sono presenti anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), gli agenti della polizia di Stato, i tecnici Anas e un geologo per la valutazione della stabilità del versante da cui si è distaccato il masso.

Fortunatamente nessun automobilista è rimasto ferito. In una nota stampa, Anas ha spiegato che la strada statale 36 "Del lago di Como e dello Spluga" è stata chiusa. I tecnici stanno svolgendo un'ispezione lungo la pendice dove è avvenuto il distacco. Anche Trenord ha comunicato che la circolazione è interrotta "tra le stazioni di Lecco e Mandello del Lario. Il treno 2824 (Milano Centrale 12:20 – Tirano 15:15) è attualmente fermo tra le stazioni di Lecco e Abbadia Lariana".

Stessa cosa ha affermato Rfi che in una nota scrive: "Dalle ore 13:15 sulla linea Lecco – Tirano la circolazione ferroviaria è sospesa tra Lecco e Abbadia Lariana per danni causati dal maltempo che ha interessato la zona nei giorni scorsi. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno limitazioni e cancellazioni. Seguiranno aggiornamenti".