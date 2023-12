Marito e moglie violentano bimbi in diretta web in cambio di soldi, fra le vittime anche i loro figli La Procura di Milano ha disposto l’arresto di due coniugi ritenuti responsabili di aver violentato dei minori, compresi i loro figli, in diretta sul web in cambio di soldi da parte del pubblico.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alle prime ore del mattino di oggi, sabato 16 dicembre, la Polizia di Stato, su ordine della Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due coniugi che, secondo le accuse, abusavano e violentavano bambini in diretta sul web in cambio di soldi. Secondo quanto ricostruito, i clienti acquistavano l'accesso alla diretta live pagando tramite paypall. Si tratta di un fenomeno criminale già noto in altre parti del mondo come "Live Streaming Child Abuse".

L'indagine è stata portata avanti dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online ed è scaturita da una segnalazione di operazioni finanziarie sospette pervenuta, tramite la Guardia di Finanza, dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Pur di riuscire a incistare i due coniugi, gli agenti di Polizia sono riusciti ad acquisire ulteriori prove dalla Homeland Security Investigation degli Stati Uniti nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia avente ad oggetto un network di soggetti coinvolti nel Live Streaming Child Abuse.

Gli inquirenti hanno così dimostrato che marito e moglie ricevevano versamenti da account PayPal riconducibili a utenti europei per poter assistere a "spettacoli" video in diretta. Questo consistevano in veri e propri abusi sessuali su minori, commissionati sul momento dagli utenti interessati. Tra questi vi era anche un cittadino italiano che, tra il 2019 e il 2020, aveva effettuato pagamenti per acquistare filmati preregistrati e spettacoli live con protagonisti minorenni.

Poi, a novembre di quest'anno, gli agenti della Polizia Postale di Milano hanno perquisito l'appartamenti e i dispositivi informatici di un uomo, di origini filippine, ritenuto colui che effettuava lo stream. Dopo averli analizzati, è emerso il coinvolgimento anche della moglie, anche lei di origini filippine, nelle violenze sui minori trasmesse in diretta sul web. In particolare le vittime sarebbero i suoi due figli minorenni.

Ora i due sono stati arrestati: l'uomo è stato portato in carcere, mentre la donna ha l'obbligo di presentarsi quotidianamente negli uffici della Polizia Giudiziaria e il divieto di espatrio.