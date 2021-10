Manifestazione No green pass a Milano: la Polizia sta valutando la posizione di 40 anarchici Ieri a Milano si è svolto l’ennesimo corteo No green pass durante il quale si sono registrati alcuni momenti di tensione. La Polizia “sta valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all’area anarchica milanese e varesina” per la loro denuncia. Lo ha spiegato la Questura in relazione al “flusso disordinato di circa 10mila persone, riunitesi senza preavviso” che hanno attraversato il centro.

A cura di Simona Buscaglia

Durante il corteo No Green pass, svoltosi ieri a Milano, la Polizia "sta valutando la posizione di circa 40 persone aderenti all'area anarchica milanese e varesina" per la loro denuncia. Lo spiega la Questura in relazione al "flusso disordinato di circa 10mila persone, riunitesi senza preavviso" che hanno attraversato il centro tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi a Regione, Corriere della Sera e Cgil "hanno portato a due arresti e otto indagati per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata".

Il capo del pool antiterrorismo: "Le forze dell'ordine hanno tenuto sotto controllo migliaia di persone"

Il capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, si occupa dell'inchiesta e ha più volte sottolineato il rischio di infiltrazioni di estremisti di destra e anarchici in questo tipo di manifestazioni. Anche ieri, in alcune circostanze, sarebbero stati questi ultimi, secondo quanto riportato, a cercare di prenderne la testa, inutilmente: "Con decisione, ma allo stesso tempo senza arrivare a scontri aperti, le Forze dell'ordine sono riuscite a tenere sotto controllo migliaia di persone", ha scritto il pm milanese.

Al corteo ieri alcuni momenti di tensione

Ieri, sabato 16 ottobre, si sono registrati nel capoluogo lombardo alcuni momenti di tensione al corteo dei no green pass. Ai manifestanti, arrivati in via Borgogna, è stato intimato di fermarsi. Al mancato ascolto e, anzi, dopo il tentativo di sfondare il cordone della polizia, gli agenti avevano effettuato una carica di alleggerimento.