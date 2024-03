Mangiano una torta alla marijuana in pausa pranzo al lavoro e si sentono male: intossicati 4 operai Un operaio nel Bresciano ha portato al lavoro un dolce fatto da lui aromatizzato alla marijuana e lo ha offerto ai colleghi. Probabilmente, però, ha sbagliato le dosi e in 4 sono rimasti intossicati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Quattro operai di una ditta di Mairano, in provincia di Brescia, nel primo pomeriggio di ieri martedì 26 marzo hanno accusato alcuni malesseri. Uno, in particolare, ha anche perso conoscenza. I colleghi dell'azienda situata lungo la provinciale 34, preoccupati per le loro condizioni, hanno chiamato il 118 per sospetta intossicazione da sostanze chimiche tossiche. In realtà, come hanno accertato poi i sanitari, i quattro avevano iniziato a star male dopo aver consumato un dolce alla marijuana preparato da uno di loro che, probabilmente, aveva ecceduto con le dosi.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) è arrivata qualche minuto prima delle 15, appena dopo la fine della pausa pranzo. Un 23enne, un 24enne, un 28enne e un 35enne non stavano bene e uno di loro aveva anche perso conoscenza. Il sospetto era che il loro malessere fosse stato causato dal rilascio di gas dannosi per la salute.

Dopo le prime verifiche, però, i sanitari hanno accertato che tutto era stato provocato dal dolce preparato in casa da uno dei quattro dipendenti e condiviso con i colleghi. La torta, infatti, doveva essere aromatizzata con l'hashish ma, probabilmente, aveva sbagliato a dosare la sostanza stupefacente.

Il più grave degli operai coinvolti ha perso conoscenza ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono poi migliorate nel corso della giornata. Anche altri due sono stati trasportati in ospedale, ma in codice verde. Il quarto dipendente, invece, dopo le prime cure ricevute sul posto ha rifiutato ulteriori accertamenti.