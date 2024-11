video suggerito

Mancano operatori per la raccolta rifiuti Amsa, i sindacati: "Il carovita di Milano colpisce anche noi" Per far fronte alla carenza di personale, Amsa ha avviato una nuova campagna di reclutamento. Secondo il sindacato Fit Cisl, però, "il carovita non rende più troppo appetibili queste tipologie di lavoro" e chiede che le nuove assunzioni "vengano fatte a tempo indeterminato".

A cura di Enrico Spaccini

I mezzi per la raccolta rifiuti Amsa (foto da LaPresse)

L'Azienda milanese servizi ambientali (Amsa) ha avviato una nuova campagna di reclutamento. La società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Milano e in altri 14 comuni della Città Metropolitana deve affrontare il turnover di personale, con diversi dipendenti prossimi al pensionamento, ed è alla ricerca di diverse figure professionali come autisti dei camion della nettezza urbana e operatori ecologici. "Il carovita non rende più troppo appetibili queste tipologie di lavoro non troppo qualificate", ha commentato Giovanni Faraci, sindacalista Fit Cisl Amsa, "e sta riguardando anche i dipendenti della nostra azienda".

Come riportato da Repubblica, entro fine anno Amsa procederà con l'assunzione di quasi cento nuovi lavoratori e, in questo modo, il turnover per il 2024 sarebbe stato coperto. Cosa che non trova d'accordo il sindacato: "Secondo noi non sono ancora sufficienti a coprire completamente il turnover", ha dichiarato Faraci. Quello che richiedono i lavoratori è la stabilizzazione dei contratti che già sono stati stipulati e "che le assunzioni vengano fatte a tempo indeterminato per non trovarci poi sotto organico", continua il sindacalista.

Questo sarebbe un modo per rendere più appetibili i lavori per le nuove leve, al quale Amsa ha deciso di aggiungere l'opportunità per gli operatori già assunti di conseguire la patente necessaria per guidare i camion con il costo che sarà coperto integralmente dall'azienda. La patente richiesta ai conducenti, infatti, è la C+CQC: per chi ne è già in possesso e intende candidarsi, l'assunzione è subito a tempo indeterminato.

Sono aperte le candidature anche per il lavoro di operatore ecologico. In questo caso, i requisiti sono meno stringenti (patente B e diploma di scuola media inferiore) e l'offerta è di 12 mesi di contratto a termine con, alla fine e dietro valutazione positiva, assunzione a tempo indeterminato.