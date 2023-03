Mamma muore a 53 anni in un incidente stradale: ferito il figlio 19enne che era alla guida L’auto su cui viaggiavano madre e figlio è uscita di strada dopo una curva: per Simona Migliorini non c’è stato nulla da fare.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Simona Migliorini, una donna di 53 anni residente a Cavriana, in provincia di Mantova, è morta in un incidente stradale avvenuto sabato 18 marzo a Guidizzolo. Il figlio di 19 anni, che viaggiava con lei, è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'auto esce fuori strada

Lungo la strada che collega Cavriana a Medole, entrambi paesi in provincia di Mantova, all'altezza di Guidizzolo, intorno alle ore 21 di ieri l'auto con a bordo madre e figlio è improvvisamente uscita fuori strada, dopo aver superato una semicurva a sinistra.

La vettura è finita in un campo e si è ribaltata più volte su se stessa. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida c'era il ragazzo, probabilmente neopatentato, che potrebbe aver perso involontariamente il controllo dell'auto.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Muore Simona Migliorini

Quando tre ambulanze, un’automedica, l’eliambulanza decollata da Brescia sono arrivati a Guidizzolo, sul luogo dell'incidente, purtroppo Simona Migliorini era già deceduta.

La donna, residente a Cavriana ma originaria del Cremonese, aveva 53 anni. Probabilmente viaggiava sul sedile del passeggero, mentre il figlio era intento a guidare.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non appaiono critiche. Intanto la Polizia Stradale indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.