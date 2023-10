Maltratta e minaccia la madre per rubarle i soldi: 40enne arrestato per estorsione e aggressioni Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre 83enne. Il 40enne l’avrebbe aggredita diverse volte per ottenere da lei i soldi per acquistare sostanze stupefacenti.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un 40enne è stato arrestato perché accusato di aver maltrattato e minacciato la madre di 83 anni. L'arresto è avvenuto mercoledì 11 ottobre grazie all'applicazione del codice rosso, la legge introdotta nel 2019 per potenziare le misure specifiche contro la violenza sulle donne. Il 40enne era noto alle forze dell'ordine per precedenti penali specifici. Attraverso violenze fisiche e verbali avrebbe cercato di ottenere dalla madre i soldi per comprare sostanze stupefacenti.

I maltrattamenti e le estorsioni alla madre

I fatti sarebbero avvenuti a Caravaggio, nel Bergamasco. Ai carabinieri di Caravaggio erano state segnalate diverse volte liti e insulti provenienti dall'abitazione dell'anziana. Molti vicini di casa e persone informate sui fatti hanno raccontato spontaneamente delle offese e delle violenze.

Grazie al coordinamento con la Procura di Bergamo e con il Nucleo investigativo provinciale, i carabinieri hanno avviato le indagini e confermato che le segnalazioni erano vere. I militari sono intervenuti tempestivamente dopo l'ennesima lite domestica. Anche questa volta, l'uomo stava aggredendo la madre per ottenere da lei i soldi per acquistare sostanze stupefacenti. Arrestato dai carabinieri, ora si trova nel carcere di Bergamo.

L'uomo fermato applicando il "codice rosso"

Gli inquirenti sono riusciti a fermare l'uomo e a effettuare le indagini grazie all'applicazione del codice rosso. La legge contro la violenza sulle donne è stata approvata nel 2019 e prevede l'attuazione di un protocollo specifico per le donne vittime di maltrattamenti.

Con il codice rosso sono stati introdotti nell'ordinamento penale italiano alcune nuove forme di reato, come quello di sfregio del volto e di matrimonio forzato. La nuova legge inasprisce inoltre le pene per i reati sessuali, tra cui lo stalking, e fornisce agli inquirenti mezzi più efficaci per indagare i sospettati e tenerli lontani dalle presunte vittime, ad esempio il braccialetto elettronico.