Maltempo in Lombardia, allerta meteo arancione e scuole chiuse anche per il 23 settembre: le zone a rischio
L'allerta arancione in Lombardia prosegue anche domani, martedì 23 settembre, e molte scuole saranno chiuse in via precauzionale. "Atteso, per la giornata di domani – recita il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Il maltempo si sposterà dal settentrione al centro Italia, ma per le prossime 24 ore la Lombardia (Como, Varese, Monza e Brianza, Milano, Sondrio e Bergamo) continuerà a essere ancora colpita da piogge e temporali.
Le zone più a rischio
Le province lombarde più a rischio sono Varese, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Sondrio e Como. Proprio Como è stata la città che già oggi ha risentito di più delle forti perturbazioni, insieme a tutti quei paesi vicini al Seveso, fiume che è esondato allagando diversi territori della pianura padana.
Scuole chiuse in Lombardia
Di seguito, la lista dei paesi che hanno deciso di tenere le scuole chiuse a causa dell'allerta arancione. L'elenco è in continuo aggiornamento:
- Albavilla
- Albese con Cassano
- Albiolo
- Alserio
- Alzate Brianza
- Anzano del Parco
- Appiano Gentile
- Argegno
- Arosio
- Asso
- Barni
- Bellagio
- Bene Lario
- Beregazzo con Figliaro
- Binago
- Bizzarone
- Blessagno
- Blevio
- Brunate
- Bregnano
- Brenna
- Brienno
- Bulgarograsso
- Cabiate
- Cadorago
- Cagno
- Caglio
- Campione d’Italia
- Canzo
- Cantù
- Carate Urio
- Carbonate
- Carimate
- Carlazzo
- Carugo
- Casasco d’Intelvi
- Caslino d’Erba
- Casnate con Bernate
- Castelmarte
- Castelnuovo Bozzente
- Cavallasca
- Cavargna
- Cernobbio
- Cermenate
- Cerano d’Intelvi
- Cirimido
- Claino con Osteno
- Colverde
- Colonno
- Corrido
- Cremia
- Cucciago
- Cusino
- Dizzasco
- Domaso
- Dongo
- Dosso del Liro
- Erba
- Eupilio
- Faloppio
- Fenegrò
- Figino Serenza
- Fino Mornasco
- Garzeno
- Gera Lario
- Grandate
- Gravedona ed Uniti
- Grandola ed Uniti
- Griante
- Guanzate
- Inverigo
- Laino
- Laglio
- Lambrugo
- Lanzo d’Intelvi
- Lasnigo
- Lezzeno
- Limido Comasco
- Lipomo
- Livo
- Locate Varesino
- Lomazzo
- Longone al Segrino
- Luisago
- Lunate Caccivio
- Lurago d’Erba
- Lurago Marinone
- Lurate Caccivio
- Magreglio
- Mariano Comense
- Maslianico
- Menaggio
- Merone
- Moltrasio
- Monguzzo
- Montano Lucino
- Montemezzo
- Montorfano
- Mozzate
- Musso
- Nesso
- Novedrate
- Olgiate Comasco
- Oltrona di San Mamette
- Orsenigo
- Peglio
- Pellio Intelvi
- Pianello del Lario
- Pigra
- Plesio
- Pognana Lario
- Ponna
- Ponte Lambro
- Porlezza
- Proserpio
- Pusiano
- Ramponio Verna
- Rezzago
- Rodero
- Ronago
- Rovellasca
- Rovello Porro
- Sala Comacina
- San Bartolomeo Val Cavargna
- San Fedele Intelvi
- San Fermo della Battaglia
- San Nazzaro Val Cavargna
- San Siro
- Schignano
- Senna Comasco
- Solbiate
- Sormano
- Sorico
- Stazzona
- Tavernerio
- Tremezzina
- Trezzone
- Torno
- Turate
- Uggiate-Trevano
- Valbrona
- Valmorea
- Val Rezzo
- Veleso
- Vercana
- Veniano
- Vertemate con Minoprio
- Villa Guardia
- Zelbio