Maltempo in Lombardia, allerta meteo arancione e scuole chiuse anche per il 23 settembre: le zone a rischio

Prosegue l’allerta meteo arancione nelle province di Como, Varese, Monza e Brianza, Bergamo e Milano. Anche per domani, martedì 23 settembre, sono previsti temporali durante tutta la giornata: per questa ragione molte scuole resteranno chiuse.

L'allerta arancione in Lombardia prosegue anche domani, martedì 23 settembre, e molte scuole saranno chiuse in via precauzionale. "Atteso, per la giornata di domani – recita il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Il maltempo si sposterà dal settentrione al centro Italia, ma per le prossime 24 ore la Lombardia (Como, Varese, Monza e Brianza, Milano, Sondrio e Bergamo) continuerà a essere ancora colpita da piogge e temporali.

Le zone più a rischio

Le province lombarde più a rischio sono Varese, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Sondrio e Como. Proprio Como è stata la città che già oggi ha risentito di più delle forti perturbazioni, insieme a tutti quei paesi vicini al Seveso, fiume che è esondato allagando diversi territori della pianura padana.

Scuole chiuse in Lombardia

Di seguito, la lista dei paesi che hanno deciso di tenere le scuole chiuse a causa dell'allerta arancione. L'elenco è in continuo aggiornamento: