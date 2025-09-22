milano
Maltempo in Lombardia, allerta meteo arancione e scuole chiuse anche per il 23 settembre: le zone a rischio

Prosegue l’allerta meteo arancione nelle province di Como, Varese, Monza e Brianza, Bergamo e Milano. Anche per domani, martedì 23 settembre, sono previsti temporali durante tutta la giornata: per questa ragione molte scuole resteranno chiuse.
A cura di Matteo Lefons
L'allerta arancione in Lombardia prosegue anche domani, martedì 23 settembre, e molte scuole saranno chiuse in via precauzionale. "Atteso, per la giornata di domani – recita il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Il maltempo si sposterà dal settentrione al centro Italia, ma per le prossime 24 ore la Lombardia (Como, Varese, Monza e Brianza, Milano, Sondrio e Bergamo) continuerà a essere ancora colpita da piogge e temporali.

Le zone più a rischio

Le province lombarde più a rischio sono Varese, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Sondrio e Como. Proprio Como è stata la città che già oggi ha risentito di più delle forti perturbazioni, insieme a tutti quei paesi vicini al Seveso, fiume che è esondato allagando diversi territori della pianura padana.

Scuole chiuse in Lombardia

Di seguito, la lista dei paesi che hanno deciso di tenere le scuole chiuse a causa dell'allerta arancione. L'elenco è in continuo aggiornamento:

  • Albavilla
  • Albese con Cassano
  • Albiolo
  • Alserio
  • Alzate Brianza
  • Anzano del Parco
  • Appiano Gentile
  • Argegno
  • Arosio
  • Asso
  • Barni
  • Bellagio
  • Bene Lario
  • Beregazzo con Figliaro
  • Binago
  • Bizzarone
  • Blessagno
  • Blevio
  • Brunate
  • Bregnano
  • Brenna
  • Brienno
  • Bulgarograsso
  • Cabiate
  • Cadorago
  • Cagno
  • Caglio
  • Campione d’Italia
  • Canzo
  • Cantù
  • Carate Urio
  • Carbonate
  • Carimate
  • Carlazzo
  • Carugo
  • Casasco d’Intelvi
  • Caslino d’Erba
  • Casnate con Bernate
  • Castelmarte
  • Castelnuovo Bozzente
  • Cavallasca
  • Cavargna
  • Cernobbio
  • Cermenate
  • Cerano d’Intelvi
  • Cirimido
  • Claino con Osteno
  • Colverde
  • Colonno
  • Corrido
  • Cremia
  • Cucciago
  • Cusino
  • Dizzasco
  • Domaso
  • Dongo
  • Dosso del Liro
  • Erba
  • Eupilio
  • Faloppio
  • Fenegrò
  • Figino Serenza
  • Fino Mornasco
  • Garzeno
  • Gera Lario
  • Grandate
  • Gravedona ed Uniti
  • Grandola ed Uniti
  • Griante
  • Guanzate
  • Inverigo
  • Laino
  • Laglio
  • Lambrugo
  • Lanzo d’Intelvi
  • Lasnigo
  • Lezzeno
  • Limido Comasco
  • Lipomo
  • Livo
  • Locate Varesino
  • Lomazzo
  • Longone al Segrino
  • Luisago
  • Lunate Caccivio
  • Lurago d’Erba
  • Lurago Marinone
  • Lurate Caccivio
  • Magreglio
  • Mariano Comense
  • Maslianico
  • Menaggio
  • Merone
  • Moltrasio
  • Monguzzo
  • Montano Lucino
  • Montemezzo
  • Montorfano
  • Mozzate
  • Musso
  • Nesso
  • Novedrate
  • Olgiate Comasco
  • Oltrona di San Mamette
  • Orsenigo
  • Peglio
  • Pellio Intelvi
  • Pianello del Lario
  • Pigra
  • Plesio
  • Pognana Lario
  • Ponna
  • Ponte Lambro
  • Porlezza
  • Proserpio
  • Pusiano
  • Ramponio Verna
  • Rezzago
  • Rodero
  • Ronago
  • Rovellasca
  • Rovello Porro
  • Sala Comacina
  • San Bartolomeo Val Cavargna
  • San Fedele Intelvi
  • San Fermo della Battaglia
  • San Nazzaro Val Cavargna
  • San Siro
  • Schignano
  • Senna Comasco
  • Solbiate
  • Sormano
  • Sorico
  • Stazzona
  • Tavernerio
  • Tremezzina
  • Trezzone
  • Torno
  • Turate
  • Uggiate-Trevano
  • Valbrona
  • Valmorea
  • Val Rezzo
  • Veleso
  • Vercana
  • Veniano
  • Vertemate con Minoprio
  • Villa Guardia
  • Zelbio
milano
