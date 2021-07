Maltempo a Milano: per domani diramata allerta meteo gialla per forti temporali Per la giornata di domani, domenica 25 luglio, è stata diramata un’allerta meteo gialla a Milano. La Protezione Civile ha infatti approvato il provvedimento per il rischio di forti temporali. La misura entrerà in vigore alle ore 10. Il Comune attiverà il monitoraggio per verificare la necessità di interventi.

A cura di Redazione Meteo

Domani, domenica 25 luglio, sono previsti forti temporali in tutta la Lombardia e in particolare a Milano. Per questo motivo, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per alcune aree del territorio regionale. Il provvedimento scatterà dalle ore 10 di domani. Non è ancora stato definito quando invece si concluderà. Il Comune di Milano, uno dei luoghi interessati, è pronto quindi ad attivare i monitoraggi della situazione per verificare se siano necessari degli interventi. La paura è che i temporali possano far registrare danni simili a quelli subiti nelle scorse settimane.

Allerta meteo gialla in gran parte della Lombardia

L'allerta meteo gialla riguarderà in particolare le zone della Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali e Pianura Occidentale. Per domani 25 luglio infatti, secondo il bollettino diramato da Arpa Lombardia, sono previste precipitazioni per tutta la giornata. Caleranno anche le temperature e le ondate di calore saranno moderate.

Maltempo anche lunedì 26 e martedì 27 luglio

Il maltempo proseguirà anche lunedì 26 e martedì 27 luglio. Nel capoluogo meneghino infatti sono previste precipitazioni e temperature in calo: le minime scenderanno fino a toccare i 20 gradi centigradi e anche le massime subiranno un calo arrivando a toccare i 26 gradi centigradi. Da mercoledì in poi non dovrebbero essere previste piogge, ma solo cielo nuvoloso. Inoltre non si registrano fenomeni di afa: le ondate di calore saranno infatti moderate.