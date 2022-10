Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per pioggia fino a mezzanotte di domenica 9 ottobre La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sul nodo di Milano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna il maltempo sulla Lombardia con temporali, nuvoloni e rischio di fulmini e frane. Il Centro funzionale monitoraggio rischi regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo (moderato) per pioggia e rischio idrogeologico sul nodo di Milano. L'allerta è valida dalle ore 6 di stamattina alla mezzanotte di oggi, domenica 9 ottobre 2022, ed è relativo al nodo idraulico del capoluogo lombardo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo fino a chiusura dell'allerta per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Il maltempo colpisce anche le altre province della regione. A Cremona si prevedono temporali con fulmini e tuoni per la giornata di oggi.

Sembra essersi conclusa, almeno per ora, l'ottobrata, la parentesi di beltempo che ha investito l'Italia negli scorsi giorni. Già da ieri le prime piogge sono cadute sulla Lombardia, a partire dai settori alpini, prealpini e di pianura occidentali. Il maltempo è poi avanzato nel corso della notte. Nella giornata di oggi è previsto cielo ovunque da molto nuvoloso a coperto; in serata in irregolare attenuazione, specie sulle pianure centrali e orientali. Precipitazioni dalle prime ore deboli e diffuse su gran parte della regione. Nel corso della giornata accumuli localmente moderati su settori occidentali e fascia prealpina, a carattere di rovescio sulle pianure. In attenuazione in serata, con possibili fenomeni residui su zone occidentali. Neve oltre 2600 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime in forte calo. In Pianura minime tra 13 e 16 gradi Centigradi, le massime tra 19 e 22 gradi Centigradi.