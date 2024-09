Maltempo a Milano, allagamenti a Ponte Lambro: evacuate le comunità che si trovano nel parco Così su Facebook l’assessore milanese Marco Granelli: “Il Lambro è salito molto, siamo a 2.40 a Milano. Rischio allagamento al quartiere Ponte Lambro. Evacuate le Comunità del Parco. Seveso per ora livelli bassi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo e pioggia incessante a Milano, dove si cominciano a registrare i primi allagamenti. Stando a quanto si apprende, difficoltà vengono segnalate nella zona di Ponte Lambro in via Vittorini. Per precauzione, a causa dell'innalzamento dei livelli d'acqua del fiume, sono state evacuate le comunità che si trovano nel parco Lambro. Bassi restano, per il momento, i livelli del fiume Seveso. Diversi tombini nella zona di Ponte Lambro, riferiscono le forze dell'ordine, sarebbero saltati.

Alto il livello del Lambro, rischio allagamenti

Così scrive su Facebook l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli: "Il Lambro è salito molto, siamo a 2.40 a Milano. Rischio allagamento al quartiere Ponte Lambro. Evacuate le Comunità del Parco. Seveso per ora livelli bassi"

MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici ore 18:00 DEL 09/09/2024

SEVESO: Cesano Maderno 0,98 – Palazzolo 0,03 – Ornato 1,40 – Valfurva 1,36

LAMBRO: Peregallo 1,54 – Brugherio 2,66 – Feltre 2,39

Il Comune di Cologno Monzese fa sapere invece che "le abbondanti precipitazioni che da diverse ore stanno colpendo la nostra Città hanno innalzato il livello del fiume Lambro a limiti di attenzione.Polizia Locale e Protezione Civile stanno costantemente monitorando l'area del ponte.Si raccomanda la massima prudenza".

Per oggi la Protezione Civile aveva emesso un avviso di allerta gialla "estesa fino alla giornata di domani, lunedì 9 settembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico e idrico".

Allagamenti a Milano, bus deviati

A causa degli allagamenti in zona Ponte Lambro sono stati deviati i bus 45, 66 e 88. A causa di uno scambio allagato, invece, il tram 3 in direzione Sud salta le fermate centrali fra largo Carrobbio e piazza Ventiquattro Maggio. Sempre a causa di un allagamento, il tram 4 fa capolinea a Lanza e non arriva in piazza Cairoli, il tram 9 salta le fermate fra la stazione Centrale e Porta Venezia. Per l'allagamento del sottopasso di via Bovisasca il bus 82 non fa servizio fra via Cosenz e il capolinea.

La polemica sul dissesto idrogeologico, Pd: "Interrogazione urgente"

Sul dissesto idrogeologico il Pd ha annunciato un'interrogazione urgente in regione. Spiega in una nota il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino: ""Cosa intende l'assessore regionale Comazzi quando sostiene che Regione Lombardia ha fatto tanti investimenti sul dissesto idrogeologico? Si riferisce forse ai 167 milioni di euro tagliati dai fondi per la difesa del territorio e dell'ambiente, che sarebbero serviti, ad esempio, a rinaturalizzare i corsi dei fiumi e a prevedere bacini di spagliamento? Oppure alle vasche di Senago e Lentate, ancora oggi incomplete, o al Canale Scolmatore Nord-Ovest, di cui si è vantato pochi mesi fa per l'efficienza, dimenticando che è in funzione dal 1954? O ancora all'ennesimo tentativo della giunta Fontana di appropriarsi dell'unica vasca di laminazione funzionante, quella realizzata dal Comune di Milano al confine con Bresso?"

"C'è chi si è messo all'opera e chi, al contrario, ha risorse e responsabilità ma resta immobile. La giunta Fontana deve darsi una mossa. L'assessore comunale Granelli ha ragione su tutta la linea. Superiamo le polemiche? Nella seduta del Consiglio regionale di martedì presenteremo una mozione urgente. Vedremo se la maggioranza di destra starà a guardare", ha dichiarato Maiorino.