Maltempo a Laglio, sul lago di Como: frane e alluvioni nel paese di George Clooney La notte scorsa un forte temporale ha creato non pochi disagi nei paesi a ridosso del lago. Dopo un anno dalla violenta alluvione Laglio è ritornata invasa da fango e detriti.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora i paesi del comasco sotto attacco del maltempo. La notte scorsa un forte temporale ha creato non pochi disagi nei paesi a ridosso del lago. Primo tra tutti anche quello di George Clooney: ancora una volta Laglio è stata invasa da frane e alluvioni. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla notte per rispondere alle chiamate: tante sono le abitazioni allagate mentre l'acqua ha travolto anche alcune auto che erano parcheggiate sulla strada. Molte persone sono state costrette a lasciare la loro abitazione in piena notte: non è però ancora chiaro quante siano le persone sfollate. L’acqua ha invaso la strada Regina Vecchia anche a ridosso di Villa Oleandra, l'abitazione di lusso della famiglia Clooney.

Laglio colpita dal maltempo un anno fa

Tutto però lascia pensare a quanto accaduto solo un anno fa. Fortunatamente oggi come allora non ci sono state vittima, ma solo l'estate scorsa a Laglio c'è chi è stato costretto a buttare 35 anni di ricordi: le case erano state completamente sommerse da fango e pietre portate a valle dal fiume Cadarello. "Ho visto venire giù una valanga, però non credevo così", aveva Fanpage.it un anziano residente la cui abitazione è stata invasa da un metro di fango. Ma i detriti hanno raggiunto anche i piani più alti di alcune abitazioni: "Sta camminando su quattro metri di detriti", aveva raccontato tempo fa una signora a Fanpage.it. E la stessa donna spiega i drammatici istanti vissuti: "Eravamo in casa e siamo scappati praticamente in tempo". Subito dopo le alluvioni l'attore hollywoodiano attraverso i suoi canali social, aveva raccolto fondi per gli sfollati di Laglio. Ora la storia si ripete e l'attore americano potremmo ritrovarlo magari presto di nuovo sul lago di Como ad aiutare i suoi concittadini.