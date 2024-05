video suggerito

Maestro elementare 50enne molesta una alunna di 9 anni in un parcheggio: arrestato in flagranza Un maestro di scuola elementare di 50 anni è stato arrestato per abusi su minore. I carabinieri lo hanno fermato in un parcheggio in provincia di Varese mentre stava per molestare una bambina di 9 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 50enne è stato arrestato in flagranza di reato nel parcheggio di un supermercato di Somma Lombardo, nella provincia di Varese, con l'accusa di abusi su minore. L'uomo, che insegna in una scuola elementare in un comune nei pressi di Malpensa, è stato fermato dai carabinieri mentre stava per molestare una bambina di 9 anni, alunna dell'istituto in cui lavora il 50enne. Gli investigatori hanno iniziato gli accertamenti per verificare se abbia compiuto altri atti simili in passato e i Servizi sociali gli hanno tolto la custodia delle due figlie minorenni, portate in una comunità protetta.

L'arresto in flagranza al primo incontro con la bambina

Alcuni giorni fa la bambina di soli 9 anni aveva parlato con alcune amichette delle strane attenzioni di tipo fisico che quell'insegnante le riservava. Il 50enne non era suo maestro, ma lo ha incontrato diverse volte a scuola dato che insegna nella sua stessa sezione. Le altre bambine hanno deciso poi di raccontare alle altre docenti quegli strani fatti ed è partita la denuncia.

I carabinieri di Gallarate sono intervenuti in un parcheggio di un supermercato di Somma Lombardo dove il 50enne stava incontrando per la prima volta da solo la bambina di 9 anni. I militari sono intervenuti cogliendolo in flagranza di reato e appena prima che la situazione potesse degenerare, dato che stavano monitorando ogni suo passo.

L'arresto e le indagini dei carabinieri

Il 50enne, residente in un paese vicino a Gallarate, è stato subito arrestato con l'accusa di abusi su minore. Gli investigatori ora sono al lavoro per capire se abbia compiuto atti simili in passato, anche setacciando il suo cellulare e il computer personale.

Nel frattempo, i Servizi sociali del Comune dove risiede si sono attivati. Al 50enne è stata tolta la custodia delle due figlie minorenni, che sono state portate per precauzione in una comunità protetta.