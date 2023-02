Macchinista lo vede camminare lungo i binari del treno ma non riesce a frenare: morto un uomo Il manovratore del treno Malpensa Express lo ha visto camminare lungo i binari, ma era troppo tardi per frenare. Ha suonato più volte la sirena, ma quell’uomo non si è spostato. Morto sul colpo, sta indagando la Polfer.

Era passata da poco la mezzanotte tra sabato e domenica 19 febbraio quando il macchinista del Malpensa Express ha visto un uomo camminare lungo i binari. Arrivato all'altezza del ponte di via Bolivia, al confine tra Lonate Pozzolo e Ferno, in provincia di Varese, ormai era troppo tardi per fermare il treno in corsa. Ha, quindi, suonato più volte la sirena per farsi sentire ma quell'uomo, girato di spalle, non si è spostato. All'arrivo dei soccorsi, partiti da Gallarate con un’ambulanza e un’automedica, non c'era altro da fare che constatare sul posto il decesso “per arrotamento”.

Gli accertamenti della Polfer e la circolazione dei treni ripresa solo in mattinata

Gli accertamenti da parte della polizia ferroviaria e dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Somma Lombardo e del Sempione sono proseguiti fino a questa mattina. La circolazione dei treni, che era stata interrotta per permettere i soccorsi, è tornata alla normalità intorno alle ore 8 di questa mattina, anche se l'azienda ha comunicato che "per le ripercussioni sono possibili ritardi, variazioni di percorso e ulteriori cancellazioni".

Le indagini sulla morte di quell'uomo sono ancora in corso e, al momento, nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella del gesto volontario. Si stanno cercando elementi che possano far pensare a un allontanamento dall'abitazione, se c'è qualche parente che lo sta cercando e se c'è qualche auto parcheggiata che possa essere ricondotta a lui. Tuttavia, non si esclude che possa essersi trattato di un incidente ferroviario. L'identità della vittima è ancora sconosciuta.