Uomo travolto da un treno dell’alta velocità: muore sul colpo Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno dell’alta velocità nella serata di ieri domenica 19 febbraio zona stazione Rogoredo.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sui binari nella serata di ieri domenica 19 febbraio. Stando alle prime informazioni, un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno dell'alta velocità. Cosa sua successo è ancora tutto da chiarire: si indaga su ogni pista investigativa.

Certo al momento è che tutto è accaduto verso le 23 a San Donato Milanese, in zona stazione di Rogoredo. Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza: per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in pochi minuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ora impegnate a ricostruire la dinamica dell'incidente. Intanto si sta procedendo con l'identificazione della vittima: si tratterebbe di un uomo sui 40 anni, la sue generalità non sono state ancora rese pubbliche.

Uomo travolto la notte prima dal Malpensa Express

Solo la notte prima un altro uomo è morto travolto da un treno del Malpensa Express: il macchinista ha visto l'uomo camminare tra i binari ma non è riuscito a frenare in tempo. L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte di via Bolivia, al confine tra Lonate Pozzolo e Ferno, in provincia di Varese. All'arrivo dei soccorsi, partiti da Gallarate con un’ambulanza e un’automedica, non c'era altro da fare che constatare sul posto il decesso.

Anche in questo caso le indagini sulla morte dell'uomo sono ancora in corso: gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa. Ora si sta capendo se ci sono denunce di allontanamento da è parte dei famigliari: se c'è qualche parente che lo sta cercando e se c'è qualche auto parcheggiata che possa essere ricondotta a lui. Non si esclude che possa essersi trattato di un incidente ferroviario o di un gesto volontario. L'identità della vittima è ancora sconosciuta.