Investito da un treno: morto un uomo di 38 anni Un uomo di 38 anni è stato travolto da un treno in provincia di Bergamo: è morto sul colpo. Si indaga sulla dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato investito da un treno: l'episodio si è verificato tra le stazioni di Arcene e Treviglio, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i medici e i paramedici del 118. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore per consentire tutte le operazioni di soccorso.

Il 38enne è morto sul colpo

L'allarme è stato dato alle 9 del mattino: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari a bordo di un'auto medica e un'ambulanza. I vigili del fuoco di Bergamo hanno estratto l'uomo dai binari.

Purtroppo però i medici non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite che ha riportato. Non si hanno notizie sulla identità della vittima. Al momento si conosce solo l'età e che sarebbe originario di Pontirolo.

La circolazione è rimasta bloccata per circa due ore

L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del sottopasso di via Ada Negri. I carabinieri del comando provinciale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni alle forze dell'ordine e ai medici del 118, è stata bloccata la circolazione dei treni tra Bergamo e Treviglio per circa due ore.

Una volta concluse, la circolazione è stata ripristinata. Le forze dell'ordine stanno comunque svolgendo le indagini. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo o di altro. Nelle prossime ore si avrà un quadro più preciso dell'intera vicenda.