Cammina lungo i binari e viene travolto dal treno: muore un uomo Un uomo di 33 anni è rimasto ucciso da un treno nella serata di ieri venerdì 3 febbraio lungo la ferrovia che collega Affori a Bovisa.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella serata di ieri venerdì 3 febbraio. Un uomo è rimasto ucciso da un treno lungo la ferrovia che collega Affori a Bovisa: si tratta di un 33enne che era stato visto camminare lungo i binari. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa: si cerca di capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Inutili i soccorsi

Al momento è certo che la tragedia è avvenuta in via Astesani vicino alla stazione di Bovisa, direzione Seveso. Il macchinista del treno ha visto il 33enne solo all'ultimo momento. Inutile qualsiasi tentativo di frenata. Subito la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo i vigili del fuoco e i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il traffico ferroviario è stato bloccato per alcune ore, in attesa che le procedure di recupero del corpo finissero.

Ragazzo di 15 anni muore travolto dal treno

La sera del 22 gennaio la stessa sorte è toccata a un ragazzino di 15 anni che si trovava in compagnia di alcuni amici. Il giovane è stato travolto da un treno in transito per la stazione di Chiari, in provincia di Brescia, e diretto a Milano. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sui binari. Sull'accaduto stanno ancora indagando le forze dell'ordine: è necessario ricostruire la dinamica dell'incidente e dare ai genitori del 15enne una spiegazione, almeno logica, di quello che è successo.

Al momento la tesi più plausibile è che il ragazzo, residente a Chiari, stesse attraversando i binari invece di servirsi del sottopassaggio. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e così il treno lo ha investito.