Lupo attraversa a nuoto il fiume Po, il video registrato da un pescatore dalla sua barca Un pescatore è riuscito a filmare un lupo che attraversa a nuoto il fiume Po tra il Cremonese e il Piacentino. Quando si è accorto della presenza dell’umano, l’animale si è diretto a riva e ha fatto perdere le proprie tracce.

A cura di Enrico Spaccini

Tra lucci, carpe e persici, ora nelle acque del fiume Po è possibile scorgere anche lupi. Qualche giorno fa un pescatore ne ha filmato uno dalla sua imbarcazione mentre navigava nel tratto compreso tra il Piacentino e il Cremonese. Il lupo stava nuotando controcorrente nella zona di Isola Serafini, tra i territori di Monticelli d’Ongina e Castelvetro, ma quando si è accorto della presenza dell'umano si è diretto verso la riva nel comune di Spinadesco (Cremona) e ha fatto perdere le proprie tracce.

"Ammirate questi animali con le dovute precauzioni"

Come ha commentato il sindaco di San Daniele Po e docente di Paleobiologia e Museologia naturalistica all’Università di Parma Daniele Persico, "caprioli cinghiali e lupi attraversano il Po a nuoto abitualmente". Tuttavia, secondo Persico quello che è eccezionale "è il fatto di essere riusciti a filmarlo".

Intervistato da La Repubblica, il primo cittadino di San Daniele Po nel Cremonese ha spiegato come da quelle immagini si "percepisce come il barcaiolo si sia eccessivamente avvicinato all'animale stressandolo, allarmandolo e quindi mettendolo in pericolo". Per questo motivo, sottolinea, "il consiglio è di ammirare sempre questi animali con le dovute precauzioni".

I pericoli per i lupi e per gli esseri umani

La preoccupazione, oltre ai pericoli che ciascuno corre nell'avvicinarsi troppo ai lupi, è che bracconieri o comunque malintenzionati possano localizzare i punti in cui si nascondono questi animali.

È vero, infatti, che i lupi rappresentano una minaccia per il bestiame domestico. È altrettanto vero, però, che non siano un reale pericolo per l'uomo che comunque ogni anno ne uccide a centinaia con fucilate, veleni o trappole.