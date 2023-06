Cattura il pesce siluro più grande del mondo nel fiume Po e dopo lo rilascia, è record Un pesce siluro lungo 285 centimetri è stato pescato nelle acque del Po. Autore dell’impresa è l’imprenditore Alessandro Biancardi che con questa preda batte il precedente record mondiale di 4 centimetri.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Biancardi, imprenditore 43enne di Ostiglia (nel Mantovano) è riuscito a pescare nelle acque del Po un pesce siluro lungo due metri e 85 centimetri. "Un sogno che si avvera", ha commentato l'appassionato di catfishing. La misurazione delle dimensioni del pesce è avvenuta sotto gli occhi di dieci testimoni e la documentazione relativa è già stata inviata all'International Game Fish Association (Igfa) a cui toccherà l'ufficializzazione del risultato. MadCat Italia però, il brand di alta qualità per il catfishing, ne è già certo: "L'enorme gattone di Alessandro batte il precedente record mondiale di 4 centimetri".

La sfida da oltre 40 minuti

Biancardi ha raccontato tramite i profili social suoi e del team Madcat Italia come ha affrontato questa pesca record. Ricorda che era una "normale giornata di pesca" e si trovava da solo sulle acque del Po a bordo della sua barca. "In silenzio mi sono avvicinato al primo spot e dopo pochi lanci è arrivato un potente attacco", continua il 43enne, "il pesce è rimasto fermo qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato".

In tutto, la sfida contro il pesce siluro è durata più di 40 minuti. "Quando è emerso per la prima volta ho capito di aver davvero agganciato un mostro", ed è lì che la paura di perdere quella cattura ha iniziato a pervaderlo. Già altre volte aveva provato a dare la caccia a quel pesce, ma il "mostro" si era sempre rivelato più forte di lui.

"Non mi posso permettere di uccidere un siluro di 60 anni"

Questa volta, però, il 43enne è riuscito a trascinarlo nell'acqua bassa e infine a farlo spiaggiare. Che quel pesce non era come gli altri era ben visibile date le dimensioni, ma ancora Biancardi non aveva realizzato quanto. Chiamato un amico e i ragazzi del vicino Wels-Camp am Po, lo hanno messo sul telo. "Sotto gli occhi increduli di molti pescatori, il metro si è fermato a 285 cm", ricorda dicendo anche di non essere riuscito a pesarlo: "Temevo di stressare troppo quel raro esemplare".

Dopo avergli dato un'ultima occhiata, Biancardi ha deciso di liberare la sua preda record. "Non mi posso permettere di uccidere un siluro con circa 60 anni d'età", ha spiegato a chi gli ha contestato questa decisione: "Il siluro ormai si è abituato a convivere con le altre specie ittiche". Ora non resta che aspettare che la Igfa ufficializzi il record mondiale.