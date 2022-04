L’universo delle aste giudiziarie in Lombardia: c’è anche un borgo medievale da 4 milioni di euro Dalle sculture in ceramica di fragole al borgo medievale a Lecco dal valore superiore ai quattro milioni di euro. Sono solo alcuni dei beni espropriati che si possono trovare nella “giungla” delle aste giudiziarie in Lombardia.

A cura di Enrico Spaccini

Il borgo medievale a Lecco in vendita all’asta

Se sulla barra di ricerca di un sito web di aste giudiziarie, come quello di Fallco Aste, si imposta il filtro "tribunale di Milano", il primo lotto che vi apparirà potrebbe essere un forno a microonde con base d'asta di 30 euro. Espandendo poi la ricerca a tutti i tribunali lombardi, tra decine di lampadari messi in vendita dall'Istituto vendite giudiziarie a causa del fallimento di un negozio, si possono trovare sculture in ceramica raffiguranti una lumaca e un trittico di fragole rosse da 2mila euro offerte dal tribunale di Brescia. Saliamo un po' più su con la cartina, alle pendici del colle del santuario della beata Vergine del monte del Carmelo di Montevecchia in provincia di Lecco, magari. Ecco, qui se si hanno in tasca qualcosa di più di 4milioni e mezzo ci si può portare a casa (per modo di dire) un intero borgo medievale completamente ristrutturato e green, alimentato solo con energie rinnovabili.

La garanzia della blockchain

Questi sono solo alcuni dei lotti che i numerosi portali web dedicati alle aste giudiziarie mettono in vendita ogni giorno. Si tratta di beni espropriati in seguito a provvedimenti disposti dai vari tribunali d'Italia. Auto, appartamenti, box auto, scarpe: alcuni messi in vendita a causa di fallimenti di attività, altri di confisca per vari motivi disciplinari. Le modalità d'asta sono varie, dall'acquisto immediato all'asta sia sincrona, con la possibilità di rilancio immediato, che asincrona, con una data di scadenza definita. La rivendita al pubblico da parte del ministero della Giustizia esiste ormai da molto tempo e i nuovi mezzi tecnologici hanno portato a un sempre maggiore controllo del procedimento. Fallco Aste, ad esempio, è stato il primo portale ad aver introdotto il sistema di blockchain nel report di fine gara. In questo modo, l'immutabilità dell'intera struttura cronologica dell'asta viene garantita dall'uso di codici crittografati. Così, l'acquirente avrà uno strumento in più per dire: "Sì, quel trittico di fragole in ceramica l'ho comprato io. Ho una blockchain che lo dimostra".