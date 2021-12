Luino, cade nel fiume e non riemerge: alcuni passanti lanciano l’allarme Si cerca un uomo che è caduto nel pomeriggio di oggi 27 dicembre nel fiume Tresa e non è riemerso. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca un uomo nelle acque del fiume Tresa. Nel pomeriggio di oggi lunedì 27 dicembre alcuni passanti hanno lanciato l'allarme dopo aver visto un uomo gettarsi nelle acque ghiacciate nei pressi di Luino, in provincia di Varese. Subito si è innescata la macchina dei soccorsi ma al momento l'uomo non è stato ancora ritrovato.

Ricerche in corso dei sommozzatori

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con la squadra Saf, ovvero di Speleo alpino fluviale, con i sommozzatori che si sono messi alla ricerca dell'uomo. Ma ancora nulla: tra le possibilità – come riporta la Prealpina – che sia stato trascinato via dalla corrente. Ancora non è chiaro quanto accaduto: potrebbe trattarsi di un gesto estremo ma anche di un malore. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della compagnia di Luino, un'automedica del 118 e un'ambulanza. Le prossime ore saranno determinanti per le ricerche, che sono andate avanti finché non si è fatto buio.

Ragazzo di 17 anni si tuffa nel Serio e muore

Solo lo scorso giugno a Gorle, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 17 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel fiume Serio. I suoi amici lo hanno visto tuffarsi e non più riemergere. Secondo quanto ricostruito dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato verso le 16 del pomeriggio quando un gruppo di amici del ragazzo hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso, oltre che ai vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori: purtroppo però per il giovane non c'è stato più nulla da fare. Il corpo è stato trovato sui fondali del fiume dopo un'ora e mezza di ricerche.