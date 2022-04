L’ospedale Niguarda di Milano cerca volontari per testare un nuovo vaccino contro il Covid L’ospedale Niguarda cerca volontari dai 16 anni in su con massimo due dosi già ricevute di vaccino contro il Covid per testare un altro antidoto al virus.

L'ospedale Niguarda di Milano cerca volontari per sperimentare la fase III di un nuovo vaccino contro il Covid-19. Il nosocomio milanese, che partecipa ad una ricerca internazionale già approvata da Aifa e Istituto Spallanzani, ha invitato i cittadini con solo una o due dosi di vaccino a partecipare: "Hai già fatto una o due dosi di vaccino contro il Covid? Vuoi partecipare a uno studio di Fase III su un nuovo vaccino proteico?", si legge.

Al Niguarda una sperimentazione per un nuovo vaccino contro il Covid

L'Asst ha spiegato che il nuovo antidoto al Covid allo studio è un farmaco prodotto dalla Hipra, azienda spagnola, su base proteica e non a mRNA. Ciò significa che gli agenti che consentono l'immunizzazione (gli antigeni) sono proteine sintetiche che operano riproducendo la proteina spike. La tecnologia non è nuova, tanto da essere già stata utilizzata in passato per altri vaccini come quello contro l'influenza, l'epatite A e il papilloma virus. L'antidoto allo studio è pensato come dose booster, ovvero come terza dose. Per questo motivo i candidati devono aver ricevuto almeno la prima o completato il primo ciclo. I volontari ricercati devono avere dai 16 anni in su e non è importante quale vaccino abbiano già ricevuto, che sia quello di Pfizer, di Moderna, di AstraZeneca o di Johnson&Johnson. Anche chi ha contratto il Covid da almeno un mese può partecipare alla sperimentazione. Tutti i pazienti che riceveranno la dose booster allo studio resteranno monitorati dal Niguarda con visite di controllo e prelievi di sangue. Ciò permetterà alla struttura di valutare la sicurezza e la risposta dell'organismo all'antidoto, valutando se la riproduzione di proteina spike funziona e che grado di difesa porta a chi ha ricevuto la dose.