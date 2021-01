Lombardia in zona rossa: lunedì le scuole superiori restano chiuse

Le scuole superiori restano chiuse: con il passaggio della Lombardia in zona rossa, come anticipato dal governatore Attilio Fontana, gli istituti manterranno la didattica a distanza. Nonostante le proteste di oggi in alcune scuole milanesi, i ragazzi dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di poter seguire le lezioni in presenza.