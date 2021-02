I pediatri di famiglia faranno i tamponi antigenici rapidi gratuitamente: è questo il risultato di un protocollo d'intesa approvato dalla giunta regionale della Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. I test saranno effettuati sia negli studi professionali che nelle strutture individuate dalle Agenzie per la tutela della salute.

I tamponi rapidi saranno gratuiti

I tamponi rapidi saranno effettuati sui pazienti in età infantile: l'obiettivo è quello di evitare la nascita di eventuali focolai Covid nelle scuole. I pediatri potranno sottoporre a tamponi sia i contatti stretti di asintomatici individuati dal medico stesso o segnalati dal Dipartimento di prevenzione. Per svolgere i test gratuitamente la Regione ha quindi messo a disposizione – come precisato in una nota stampa – circa un milione e 500mila euro: "L'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più tutti i soggetti che compongono il panorama sanitario della nostra Regione e del Paese – spiega l'assessore -. Riteniamo infatti che, in questa lotta al Covid, un fattore importante sia potenziare il monitoraggio sul mondo della scuola e sulla popolazione in età pediatrica".

Accordo raggiunto anche con le farmacie

L'accordo con i pediatri arriva dopo una settimana da quello con le farmacie: anche in queste strutture è possibile eseguire i test rapidi, ma a pagamento. Regione ha infatti riconosciuto alle farmacie 12 euro per ogni test rapido effettuato. Un costo che dovrebbe coprire sia il reperimento di materiale che i dispositivi di protezione individuale. Anche in questo caso, l'assessorato al Welfare aveva spiegato che l'obiettivo principale rimaneva sempre uno: cercare di tornare il prima possibile a una "vita normale".