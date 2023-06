Lo sposo arriva al matrimonio in bicicletta e la sposa a piedi, il sindaco: “Un esempio per tutti” Marco ed Ester si sono sposati nella loro Legnano. Gli sposi sono arrivati in chiesa senza nessuna auto di lusso o d’epoca. Il sindaco ha applaudito alla loro scelta: “Sono cittadini meravigliosi, il loro impegno è un esempio per tutti noi”.

Marco ed Ester si sono sposati sabato scorso, 3 giugno, alla parrocchia San Domenico nella loro Legnano, nell'hinterland milanese. Per arrivare alla chiesa, invece della solita macchina d'epoca o lussuosa presa a noleggio, hanno scelto due mezzi di trasporto più sostenibili: lo sposo la bicicletta, la sposa una passeggiata. "Grazie a chi ha il coraggio di fare scelte fuori dal coro", ha commentato il sindaco Lorenzo Radice tra gli invitati alle nozze, "entrambi sono cittadini meravigliosi e il loro impegno per gli altri, per l'ambiente e per la vita è un esempio per tutti noi".

Marco in sella di una bicicletta Bianchi

I due novelli sposi sono originari di Legnano, ma vivono da tempo a Vicenza. Hanno voluto sposarsi nella chiesa del loro paese d'origine: "Anche questo aspetto è contro la tradizione", ha commentato Marco, "è la chiesa del sacerdote che ci ha cresciuti e che ha consolidato il nostro rapporto in relazione alla fede".

Marco è arrivato in chiesa in sella di una Bianchi, la storica due ruote milanese dalla storia centenaria. "Mi sono sempre spostato per la città in bicicletta e non volevo venire meno all'usanza", ha raccontato lo sposo. Così, grazie a un amico, è riuscito a recuperare una due ruote dal taglio vintage e a sistemarla in tempo per le nozze.

Ester partita a piedi da casa con le testimoni di nozze

Arrivato alla parrocchia di San Domenico, ha atteso Ester. La sposa è uscita dalla casa in cui è cresciuta in compagnia delle sue due testimoni e ha raggiunto la chiesa a piedi. I presenti sono rimasti colpiti vedendola arrivare senza nessun suv o auto d'epoca noleggiata per l'evento.

"Ester desiderava il sagrato libero per poterci godere gli amici e i parenti all'uscita", ha spiegato Marco. Per questo hanno deciso di evitare cortei e mezzi di trasporto ingombranti e inquinanti vari. "Un matrimonio è sempre una bella notizia, quando lo sposo è un amico è anche un'emozione", ha commentato il sindaco Radice, "ma quando gli sposi arrivano in bici e a piedi allora scatta l'applauso".