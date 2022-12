Livigno si sveglia sommersa dalla neve: le foto del paesaggio imbiancato Da ore un’abbondante nevicata sta imbiancando le strade di Livigno. Il paese dell’Alta Valtellina ha accolto così i tanti turisti in questi giorni pre-natalizi.

A cura di Giorgia Venturini

Livigno oggi venerdì 9 dicembre si è svegliata sommersa dalla neve. Da ore nel paese dell'Alta Valtellina sono scesi centimetri e centimetri di neve. E i fiocchi continueranno a cadere per la gioia dei tanti turisti che in questi giorni del ponte dell'Immacolata hanno raggiunto la località montana. Neve e decorazioni varie sono la perfetta accoppiata per immergersi nel clima natalizio. Proprio per questo l'Alta Valtellina in questi giorni pre-natalizi ha fatto il tutto esaurito.

Nonostante la scarsa visibilità a causa delle nuvole basse, non mancano i turisti che hanno invaso le piste da scii per una suggestiva giornata sotto la neve. Resta comunque consigliata la massima prudenza e vietato i fuori pista: la neve fresca di queste ore infatti potrebbe provocare slavine.

La neve anche in provincia di Varese e Como

La neve non è caduta abbondante solo nelle località alpine della Lombardia. Anche in alcune località della provincia di Varese e di Como il risveglio è stato tutto bianco. Nevicate abbondanti soprattutto nella zona della Valganna e della Val Marchirolo. Tanto che la Protezione Civile Lombarda già da ieri giovedì 8 dicembre aveva lanciato una allerta neve per tutto il Varesotto. Anche qui la neve potrebbe cadere anche nelle prossime ore.

Oltre i 400 metri la provincia di Como si è svegliata con tutte le strade imbiancate: le nevicate più intense a Caglio, nel Triangolo Lariano, e Laino in Val d’Intelvi. Ma alcuni fiocchi di neve, misti alla pioggia, sono stati "avvistati" anche in città dove la neve può essere la perfetta cornice dei mercatini di Natale allestiti in centro.